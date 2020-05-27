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Каземиро остается в Реале еще на два года

Каземиро остается в Реале еще на два года
09:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразилец остается в команде Зидана.

Полузащитник Реала Каземиро по ходу этого сезона подписал новое соглашение с мадридским клубом, которое рассчитано до 2023 года.

До этого контракт Каземиро с Реалом истекал в 2021 году. Согласно новому соглашению, бразилец будет получать увеличенную заработную плату.

Переговоры продолжались на протяжении всего сезона, но не успели завершиться до того времени, как Реал сделал все продления контрактов с игроками внутренним вопросом клуба.

28-летний Каземиро выступает за Реал с 2013 года, куда перебрался из бразильского Сан-Паулу. Также играл на правах аренды за Порту. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах (4 гола и 4 ассиста).

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Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на 2 очка. Сезон планируют возобновить в июне.

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Сборная Бразилии, УЕФА, ФК Реал Мадрид, Каземиро.
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