Каземиро остается в Реале еще на два года

Новости спорта:Бразилец остается в команде Зидана.

Полузащитник Реала Каземиро по ходу этого сезона подписал новое соглашение с мадридским клубом, которое рассчитано до 2023 года.

До этого контракт Каземиро с Реалом истекал в 2021 году. Согласно новому соглашению, бразилец будет получать увеличенную заработную плату.

Переговоры продолжались на протяжении всего сезона, но не успели завершиться до того времени, как Реал сделал все продления контрактов с игроками внутренним вопросом клуба.

28-летний Каземиро выступает за Реал с 2013 года, куда перебрался из бразильского Сан-Паулу. Также играл на правах аренды за Порту. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах (4 гола и 4 ассиста).

Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на 2 очка. Сезон планируют возобновить в июне.