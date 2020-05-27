Мбаппе назвал свои примеры для подражания

Новости спорта:Мбаппе: у меня два примера для подражания – Зидан и Роналду.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих кумирах в футболе, а также о целях на ближайшее будущее.

«Моим первым примером для подражания был Зидан, потому что он многого достиг с национальной командой. Следующим стал Криштиану Роналду. Он выиграл уже очень много всего, но продолжает быть победителем, даже после такого успеха. Оба они оставили свой след в истории футбола, и я тоже хочу оставить там своё имя.

«Золотой мяч»? Было бы здорово выиграть его, но это не то, что мешает мне спать по ночам. Я не ставлю себе в обязанность выиграть его в следующем сезоне или ещё через год, для этого у меня нет временных ограничений. Для меня в приоритете всегда «ПСЖ» и национальная команда. А если благодаря выступлениям за эти команды ко мне придёт персональное признание, это станет неплохим бонусом. Я бы очень хотел победить на чемпионате Европы и выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе The Mirror.