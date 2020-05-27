Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)
Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
У Тернополя забрали финал Кубка Украины
У Тернополя забрали финал Кубка Украины
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов

Мбаппе назвал свои примеры для подражания

Мбаппе назвал свои примеры для подражания
09:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мбаппе: у меня два примера для подражания – Зидан и Роналду.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих кумирах в футболе, а также о целях на ближайшее будущее.

«Моим первым примером для подражания был Зидан, потому что он многого достиг с национальной командой. Следующим стал Криштиану Роналду. Он выиграл уже очень много всего, но продолжает быть победителем, даже после такого успеха. Оба они оставили свой след в истории футбола, и я тоже хочу оставить там своё имя.

Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)

«Золотой мяч»? Было бы здорово выиграть его, но это не то, что мешает мне спать по ночам. Я не ставлю себе в обязанность выиграть его в следующем сезоне или ещё через год, для этого у меня нет временных ограничений. Для меня в приоритете всегда «ПСЖ» и национальная команда. А если благодаря выступлениям за эти команды ко мне придёт персональное признание, это станет неплохим бонусом. Я бы очень хотел победить на чемпионате Европы и выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе The Mirror.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, ФК ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бундеслига: Бавария с минимальным преимуществом обыграла Боруссию Д
02 Бундеслига: Айнтрахту удалось прервать серию поражений
03 У Тернополя забрали финал Кубка Украины
04 Игрок Шахтера: Очень ждем встречи с Динамо
05 Бундеслига: Вольфсбург "уничтожил" Байер на его родном поле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь