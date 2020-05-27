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Маркевич: У Динамо больше шансов

Маркевич: У Динамо больше шансов
09:39 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Известный тренер поделился ожиданиями от борьбы за серебро УПЛ.

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич высказался о возобновлении чемпионата Украины. Напомним, что рестарт УПЛ состоится 30 мая.

— Рестарт УПЛ? Интересно, как команды пережили такую паузу. Хочется, чтобы все соревнования завершились в полном объеме. Так будет правильно. Пусть это будет без зрителей, но это пока мера безопасности. Нужно немного потерпеть.

— Главная интрига УПЛ — кто займет второе место. Ваш прогноз?

— Тяжело прогнозировать. Если «Динамо» прибавит, то, наверное, оно главный фаворит этой гонки. Не в обиду «Заре», но у киевлян больше шансов.

Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)

Нельзя терять рейтинг на европейской арене, а то скоро в основную сетку Лиги чемпионов будем пробиваться только через плей-офф. Нужно стараться как минимум пробиваться в группу ЛЧ, а из группы Лиги Европы — выходить.

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ФК Днепр, ФК Металлист, Мирон Маркевич, УПЛ, УАФ.
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