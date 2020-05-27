Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

1 Невеста нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку португальского издания журнала Women’s Health. Девушка предстала для фото в комплекте белого цвета.

2 "Впервые на обложке португальского журнала, который имеет непосредственное отношение к моему стилю жизни. Завтра номер выходит в газетные киоски Португалии", - написала девушка в Instagram.

3 Напомним, в 2017 году Родригес родила дочь Алану Мартину. Кроме того, пара воспитывает еще троих детей футболиста от суррогатной матери.

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