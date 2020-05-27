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19-летний игрок Динамо живет на базе клуба

19-летний игрок Динамо живет на базе клуба
10:04 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев

Новости спорта:Хавбек Динамо отметил особенности тренировок с главной командой.

Атакующий полузащитник правого фланга "Динамо" 19-летний Вадим Мащенко, который после возобновления тренировок был приглашен из молодежной в главную команду, рассказал об особенностях занятий с основной.

Когда только начинал заниматься с первой командой, признался Вадим, было волнение, боялся подвести ребят.

Старшие партнеры по команде помогают советами в адаптации. С Миколенко после тренировки сидим, он что-то рассказывает.

Сидорчук часто подсказывает на поле. В команде доброжелательная атмосфера. Есть коммуникация с тренерским штабом.

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Благодаря работе с основой стал быстрее думать и принимать решения на поле. С мячом долго возиться нельзя. Есть ощущение эмоционального подъема, долго тренировались индивидуально, а теперь все вместе.

Но эти эмоции в себе больше держу, еще не вполне адаптировался в первой команде, есть где-то неуверенность, и она глушит это.

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Правила пребывания на базе распространяются в столовой и в тренажерном зале. В столовой питаются только те, кто живут на базе - я, Шапаренко, Нещерет. В зал тоже по несколько человек заходим. Карантина придерживаемся.

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УПЛ, Чемпионат Англии, ФК Динамо (Киев), Вадим Мащенко.
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