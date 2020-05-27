Шахтер обыграл Оболонь-Бровар со счетом 4:1

Новости спорта:Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли в среду первой лиги столичный клуб "Оболонь-Бровар" - 4:0.

Мячи на тренировочной базе "Святошин" под Киевом забили Алан Патрик (9-я минута), Марлос (21), Маркос Антонио (75) и Тете (76), сообщает Укринформ.

В первом контрольном поединке подопечные Луиша Каштру несколько дней назад обыграли львовский "Рух" - 4:1.

Напомним, что "Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате УПЛ, на 13 очков опережая луганскую "Зарю" и киевское "Динамо".

В 24-м туре команда 31 мая должна сыграть как раз против динамовцев. Встреча начнется в 17.00 на НСК "Олимпийский".

"Динамо", в свою очередь, сегодня в 14.00 встретится в спарринге с другой донецкой командой - "Олимпиком".