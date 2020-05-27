Капитан Ливерпуля: Все будет ощущаться совсем по-другому

Новости спорта:Джордан Хендерсон надеется отпраздновать чемпионство с болельщиками.

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон высказался о перспективе получить титул АПЛ на стадионе без зрителей. Футболист не представляет, как это будет выглядеть, но надеется, что когда болельщиков пустят на стадион они смогут отпраздновать победу вместе.

"Конечно, все будет ощущаться совсем по-другому, потому что выиграть трофей и получить его при пустых трибунах - это достаточно странно.

Еще ничего не закончилось. Нам предстоит проделать большую работу, и мы все еще должны выступать на высшем уровне до конца сезона, потому что очень хотим его закончить.

После этого, независимо от того, выиграем мы трофей или произойдет что-то другое, вручение титула будет без фанатов... с этим нужно просто справиться. Надеюсь, что мы выиграем. Ливерпуль все еще находится в очень хорошем положении.

Я уверен, что мы как-то отпразднуем вместе, когда фанатам разрешат вернуться на стадион", - цитирует Хендерсона Goal, со ссылкой на ВВС.

Ранее сообщалось, что Хендерсон стал лучшим игроком сезона в АПЛ.