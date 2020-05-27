Каштру: Для нас всегда важно играть с Динамо

Новости спорта:Наставник Шахтера оценил готовность своей команды.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после контрольного матча с киевским клубом "Оболонь-Бровар" (4:0) оценил готовность своей команды.

- В игре были и хорошие моменты, и не очень. В принципе, мы начали хорошо, с достаточно интересной динамикой. Но в конце первого тайма немного потеряли в организации. Но если говорить глобально, то сыграли хорошо. Во втором тайме так же полностью контролировали игру, и это нормально, ведь нам противостояла команда, которая не играет в Премьер-лиге. Понятно, что у них есть некоторые сложности. Мы закончили с хорошим результатом. Да, это не то, что нас интересует на данный момент, но побеждать - это всегда хорошо. Через несколько дней будет официальная игра, уже полностью настроены на "Динамо". Впереди у нас еще три дня, чтобы закончить наш подготовительный процесс к игре с "Динамо".

- Вчера стало известно, что этот матч состоится буквально в эти выходные. Как оцените готовность команды?

- Мы предвидели, что чемпионат может начаться 31 мая. Поэтому все время готовили команду к той мысли, что нас ждет игра в эти выходные. Так и произошло. Мы подготовлены. Это не означает, что мы находимся в суперидеальных кондициях, на высочайшем уровне. Сейчас есть новые данные, что можно проводить пять замен. Это позволит нам в течение игры, даже если некоторые ребята будут переживать не самые лучшие моменты, их заменить. Ожидания очень хорошие. Для нас всегда важно играть с "Динамо". К сожалению, по известным всем причинам, не будет болельщиков на стадионе. Это, конечно же, плохо. Мы хотели бы, чтобы стадион был заполнен. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы победить в этом матче. Будем оставаться собой.