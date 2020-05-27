Лунин: Шевченко помог мне и продолжает помогать

Новости спорта:Лунин рассказал, как получил поддержку от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Голкипер Андрей Лунин рассказал, как получил поддержку от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в тот момент, когда у него не было игровой практики в Испании.

- Шевченко помог мне и продолжает помогать, демонстрируя уверенность. Когда я не играл в "Вальядолиде", он продолжал вызывать меня в сборную, рассчитывал на меня во всех товарищеских матчах. Не играть в течение года - это катастрофа, так что мне эта поддержка очень помогла. Одна из моих целей - стать номером 1, и для этого нужно играть в клубе.

"Овьедо" вселил в меня большую уверенность. Я надеюсь, что это сработает в будущем, - цитирует Лунина испанская пресса.