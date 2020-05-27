Футболист английского клуба умер в возрасте 23 лет

Новости спорта:О причинах смерти не сообщается.

Английский защитник Кристиан Мбулу, выступавший за клуб Второй лиги Англии Морекамб, умер в возрасте 23 лет.

«Каждый в Морекамбе глубоко опечален, узнав о смерти Кристиана. Мы бы хотели выразить глубочайшие соболезнования его семье и друзьям в это печальное время. Ему было всего 23 года, известие о его преждевременном уходе стало шоком для нас», — заявили в клубе.

Представители Морекамба не сообщили о причине смерти Мбулу и попросили уважать право на частную жизнь Кристиана и его семьи.

Кристиан Мбулу родился в Лондоне в 1996 году. До перехода в Морекамб он выступал в Англии за Брентвуд, Миллуолл, Брэйнтри и Крю Александру, а также за шотландский Мазервелл.

В нынешнем сезоне, который он провел частично в Крю Александре и Морекамбе, Мбулу сыграл в 22 матчах (1 гол и 1 ассист).