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Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили

Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
15:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Киевляне победили за счет быстрого дубля Георгия Цитаишвили.

В рамках подготовки к возобновлению УПЛ в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского состоялся товарищеский матч между Динамо и Олимпиком, в котором было сыграно два тайма по 30 минут.

Подопечные Алексея Михайличенко добыли уверенную победу, забив два безответных гола в начале встречи. Дублем отметился Георгий Цитаишвили.

Динамо - Олимпик 2:0

Голы: Цитаишвили, 2, 4.

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Динамо (первый тайм): Бущан — Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко — Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд — Цитаившили, Вербич, Русин.Динамо (второй тайм): Бойко — Кендзера (Бенито, 45), Кадири, Забарный, Сирота — Шепелев, Андриевский, Сухоручко — Караваев, Де Пена, Соль.

Олимпик (первый тайм): Альими — Кравченко, Гришко, Цымбалюк, Гошкодеря — Лебеденко, Чогадзе, Романовский — Политыло, Балашов, Шахаб.Олимпик (второй тайм): Крынский — Ксенз, Зотько, Снурницын, Литвин — Вербный, Пасич, Завийский, Кравчук, Тейшейра, Баланюк.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, "Динамо" – "Олимпик".
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