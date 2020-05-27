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Интер и ПСЖ договорились по Икарди

Интер и ПСЖ договорились по Икарди
15:57 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:По предварительным данным зарплата игрока составит 10 миллионов евро.

"Пари Сен-Жермен" значительно продвинулся в переговорах с миланским "Интером" о полноценном трансфере нападающего Мауро Икарди, который выступает за парижан на правах аренды с сентября 2019 года, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

"ПСЖ" предложил "Интеру" € 55 млн плюс бонусы. Чёрное-синие готовы отказаться от дополнительных выплат, но хотят получить за своего футболиста € 60 млн. Действующие чемпионы французской Лиги 1 уже подготовили для Икарди четырёхлетний контракт с зарплатой € 10 млн в год. Стороны намерены согласовать все условия до 31 мая.

В сезоне-2019/2020 Икарди забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за "ПСЖ" во всех турнирах.

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ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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