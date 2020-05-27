Брешия намерена попрощаться с Балотелли

Новости спорта:Вчера Марио пропустил тренировку команды без объяснения причины.

Брешия намерена расторгнуть контракт с Марио Балотелли после инцидента с пропуском тренировки.

Итальянские источники, в числе которых La Gazzetta dello Sport, утверждают, что сегодня руководство Ласточек обсудило этот вопрос с 29-летним нападающим.

Вчера Балотелли без предупреждения пропустил тренировку Брешии, впоследствии сославшись на проблемы с желудком.

Ранее сообщалось, что Марио покинет Брешию в конце сезона, а интерес к нему проявляют бразильские клубы и Галатасарай.

Балотелли перешел в Брешию прошлым летом, по ходу нынешней кампании он сыграл 19 матчей в Серии А, забив 5 мячей.

Розыгрыш итальянского чемпионата, ушедшего на паузу в начале марта, планируют возобновить 13 июня.