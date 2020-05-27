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Михайличенко о матче с Шахтером: Увидим все в воскресенье

Михайличенко о матче с Шахтером: Увидим все в воскресенье
17:08 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:В воскресенье Динамо предстоит сразиться с Шахтером.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от сегодняшнего спарринга с Олимпиком (2:0) и рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата Украины.

Наставник киевлян заявил в интервью клубному официальному сайту, что все команды столкнутся с игровыми проблемами после длительного перерыва.

— Алексей Александрович, как вы оцените уровень готовности команды к рестарту чемпионата?

— Его оценить можно будет только после первого официального матча. Оценивать пока что нет никакого смысла, да и нечего – ведь сегодня был необычный спарринг в формате два тайма по тридцать минут. Спасибо Олимпику за то, что они пошли нам навстречу, ведь у них игра уже в субботу, и мы смогли провести матч хотя бы в таком формате. Спарринги очень важны, тренировки – тренировками, а игр сейчас, конечно же, не хватает.

Мы знаем, что такое игровой ритм, игровая практика, поэтому начало, думаю, будет очень сложным для всех команд. Переходить от тренировок к официальным играм всегда тяжело, даже в обычной предсезонной подготовке, а в данной ситуации тем более. Но мы будем стараться как можно быстрее выйти из этой ситуации.

— В первом же матче команду ждет встреча с Шахтером, игры с которым в чемпионате всегда стоят особняком…

— Что же, такова реальность — возобновляем сезон игрой против Шахтера. Готовимся к ней. Увидим все в воскресенье.

— Ходят слухи, что домашние матчи Динамо может проводить на стадионе Динамо, в то время как Шахтер будет играть на Олимпийском.

— Пока у меня нет информации, как будет на самом деле… Возможно, мы будем делить Олимпийский, а, может быть, будем проводить наши матчи на Динамо. Нужно исходить из ситуации, что матчи будут проводиться без зрителей, и многим командам, наверное, будет удобнее играть в Киеве, чтобы избежать больших переездов. Таковы реалии сегодняшнего дня. Нужно находить компромиссы и, если есть такая возможность, идти навстречу.

— То, что дату матча с Шахтером объявили только вчера, внесло коррективы в подготовку команды к возобновлению сезона?

— Естественно. Сегодня у нас должна была быть нормальная, полноценная игра. Но мы только вчера вечером узнали расписание, другие нюансы. Наверное, это должно делаться совсем по-другому. Мы уже не могли ничего менять в наших планах, а изменили только формат сегодняшней игры.

Динамо сыграет с Шахтером в воскресенье, 31 мая, на НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

После 23 туров киевляне занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих Горняков на 14 очков.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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