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Лаутаро Мартинес отказал продлевать контракт с Интером

Лаутаро Мартинес отказал продлевать контракт с Интером
17:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес явно настроен на переход в Барселону.

Интер предложил Лаутаро Мартинесу новый контракт на улучшенных условиях, однако нападающий отказался — сообщает сайт Альфредо Педуллы.

"Нерадзурри" были готовы платить аргентинцу 13 миллионов евро в год, причем с каждым годом эта сумма увеличивалась бы на 15%, но 22-летний форвард, судя по всему, мечтает о Барселоне.

Интер требует за Мартинеса, контракт которого со "змеями" истекает в июне 2023 года, не менее 80 миллионов евро наличными. Также возможен вариант с обменом.

Ранее сообщалось, что тренер Барселоны Кике Сетьен уже знает, в какой роли будет использовать Лаутаро в своей команде.

Нападающий национальной сборной Аргентины (17 матчей, 9 голов) выступал за Расинг (60 матчей во всех турнирах, 27 голов) и Интер (66, 25).

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ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
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