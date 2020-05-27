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Цитаишвили о дубле Олимпику: Возможно, сегодня был мой день

Цитаишвили о дубле Олимпику: Возможно, сегодня был мой день
17:39 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Георгий Цитаишвили оформил дубль в спарринге с Олимпиком.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал удачный для себя товарищеский матч против Олимпика (2:0).

Цитаишвили стал главным героем встречи, забив два мяча в течение стартовых пяти минут.

«Не сказал бы, что мы готовы на 100 процентов, но у нас еще есть время, чтобы подготовиться к игре с Шахтером. Мы рассчитывали, что матч будет 6 июня, но сложилось иначе, так что мы готовимся. Проведенные сегодня на поле 30 минут не чувствовались, все было нормально. Думаю, и 90 минут не почувствуем, нас подготовили хорошо», — заявил Цитаишвили в интервью официальному сайту Динамо.

«А что касается моего мастерства, то что я умею, то и показал. Может, иногда мне не хватало времени, иногда не получалось. Возможно, сегодня был мой день и все удалось.

Рассчитывали, что я дольше буду проходить лечение, потому что я даже не мог развернуться. Но к тренировочному процессу вернулся вчера, а сегодня сыграл. Пропустил шесть дней».

В официальных матчах нынешнего сезона Цитаишвили выходил на поле четыре раза, отметившись одной голевой передачей.

В воскресенье, 31 мая, Динамо сыграет с Шахтером на Олимпийском. Начало игры в 17:00.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Георгий Цитаишвили.
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