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Месси задела новость о переносе Кубка Америки

Месси задела новость о переносе Кубка Америки
17:46 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о переносе Кубка Америки.

«Сохранять связь с командой сейчас – еще более важно, чем когда-либо. Время от времени мы собираемся вместе, чтобы поговорить и увидеть друг друга. И я каждый день общаюсь со многими другими людьми. 

То, что Кубок Америки перенесли, – это очень большое разочарование, но, конечно, это было ожидаемо, и это разумное решение. Кубок Америки этого года стал бы большим событием для меня, и я с большим воодушевлением смотрел на возможность вновь в нем поучаствовать.

Меня сильно задела новость о его переносе, но я отнесся с полным пониманием.

Мы не можем останавливаться на том, что оставляем позади. Лучше смотреть в будущее, ждать возвращения к тренировкам, встречи с одноклубниками (вероятно, интервью было записано до начала тренировок в «Барселоне» – прим.), ждать первых матчей.

Уверен, что сначала все это будет странно, но я очень хочу вернуться к соревнованиям!» – сказал Месси.

Кубок Америки должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Кубок Америки, Новости футбола.
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