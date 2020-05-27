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Афеллай покинет ПСВ

Афеллай покинет ПСВ
21:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ветеран голландского футбола по окончании сезона станет свободным агентом.

Ибрагим Афеллай оказался не нужным новому тренеру ПСВ Рогеру Шмидту, и по окончании сезона-2019/20 покинет команду.

"Джон де Йонг сообщил мне, что новый тренер в моих услугах не нуждается, – цитирует 34-летнего вингера официальный сайт ПСВ. – Для меня это не стало сюрпризом, потому что новый тренер всегда приходит с новыми идеями, и каким-то игрокам приходится уходить, потому что они им не соответствуют".

"Я сейчас нахожусь в хорошей форме и не собирался заканчивать карьеру. Но, если честно, пандемия коронавируса сильно повлияла на меня, на мой взгляд на некоторые вещи. Так что пока ничего определенного сказать не могу".

Экс-игрок национальной сборной Нидерландов (53 матча, 7 голов) пришел в академию ПСВ в 10 лет, а в сезоне-2003/04 дебютировал в первой команде. За свою карьеру Ибрагим выступал за ПСВ (221 матч во всех турнирах, 38 голов), Барселону (35, 2), Шальке (15, 4), Олимпиакос (29, 6) и Сток Сити (55, 3).

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Футбол, ФК ПСВ, Новости футбола, Ибрагим Афеллай.
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