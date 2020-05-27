Герта отобрала очки у Лейпцига

Новости спорта:Быки доигрывали в меньшинстве, но забили при этом курьезный гол.

Лейпциг и Герта расписали результативную ничью в 27-м туре чемпионата Германии.

Марко Груич вывел берлинцев вперед на 9-й минуте встречи, но очень быстро Лукас Клостерманн сравнял счет.

На 63-й минуте Лейпциг остался в меньшинстве после удаления Марселя Хальстенберга, однако спустя 5 минут Быки повели в счете благодаря курьезному голу Патрика Шика. Мяч после удара чеха «прошил» руки голкипера Герты Руне Ярстейна.

Впрочем, удержать победный счет команде Юлиана Нагельсманна не удалось. На 82-й минуте ничью гостям, реализовав пенальти, принес Кшиштоф Пентек.

Лейпциг упустил возможность догнать по очкам дортмундскую Боруссию, Быки остались на третьем месте. Герта, сыграв вничью после двух кряду побед, сейчас десятая.