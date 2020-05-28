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Шепелев: С Шахтером матчи всегда принципиальные

Шепелев: С Шахтером матчи всегда принципиальные
07:20 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев

Новости спорта:Полузащитник «Динамо» провел на поле второй тайм в игре против «Олимпика».

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев, который в контрольном матче против донецкого «Олимпика» (2:0) провел на поле второй тайм, поделился впечатлениями:

– Поделитесь впечатлениями от матча, хватило ли 30 минут, чтобы получить достаточную нагрузку?

– Нет. Конечно, этого времени недостаточно, но поскольку уже в воскресенье у нас официальный матч против «Шахтера» в чемпионате Украины, задача получить максимальную нагрузку не стояла. Важнее было отработать связи, взаимодействия наиграть комбинации и почувствовать игровой ритм.

– Чувствуете ли игровой прогресс, по сравнению с прошлым матчем против «Руха»?

– Да, конечно, чувствую. Это была уже вторая игра после длительного перерыва, связанного с карантином, поэтому, в отличие от первой, она далась нам легче, мы играли лучше и смогли победить.

– Какую установку давали лично вам тренеры перед игрой? В чем заключалась ваша задача?

– Я должен был начинать атаки, как можно больше контролировать мяч и включать скорость, когда это необходимо, обостряя ситуацию на поле. Именно это тренеры сказали мне в перерыве, когда я выходил на поле.

– Как относитесь к тому, что «Шахтер» будет проводить свои домашние матчи на НСК «Олимпийский», а «Динамо» придется переехать на стадион им. Лобановского или другую арену?

– Если такое решение приняло руководство, значит, так было нужно, и это правильно, учитывая сложившуюся ситуацию, ограничения из-за карантина и желания всех доиграть чемпионат. Ради этого нужно объединить усилия, идти навстречу друг другу и в чем-то уступать. Наша же задача – показывать качественный футбол вне зависимости от того, играем мы на НСК «Олимпийский» или на другом стадионе, со зрителями или без них.

– В каком моральном и физическом состоянии подходите к ближайшему матчу с «Шахтером»?

– В нормальном, обычном состоянии, насколько хорошо мы подготовились к этой игре, будет понятно уже после матча по результату.

– Учитывая, что отставание от «Шахтера»13 очков, и матч пройдет без зрителей, будет ли присутствовать спортивный интерес?

– Да, конечно, с «Шахтером» матчи всегда принципиальные, вне зависимости от их статуса и разницы очков в турнирной таблице. У нас предстоит две очные встречи, будем стараться сократить это отставание. Кроме того, мы все соскучились по официальным поединкам за эти два с половиной месяца карантина, поэтому будем играть с большим желанием и самоотдачей.

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– Вам бы хотелось выйти на поле в следующем матче со стартовых минут? Чего ожидаете от поединка с донетчанами?

– Конечно. Хотелось бы не только выйти на поле, но и помочь команде добиться положительного результата. К этому, наверное, стремится любой футболист, но решение, кому играть, принимает тренерский штаб. Ожидаем хорошей игры и, естественно, нашей победы.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Владимир Шепелев.
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