Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году
Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году

Федецкий рассказал, в чем была сила Днепра

Федецкий рассказал, в чем была сила Днепра
07:28 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Защитник вспомнил «Днепр», который дошел до финала Лиги Европы.

Экс-защитник «Днепра» Артем Федецкий рассказал, на чем держалась команда, которая пять лет назад сыграла в финале Лиги Европы.

«Кажется, что это произошло вчера. Уже прошло пять лет и эмоции немного утихли. К сожалению, нет уже того Днепра. Я уже говорил, что хотелось бы еще раз пережить тот отрезок. У нас тогда был супер-коллектив, все прониклись одной идеей, несмотря на время, которое переживала наша страна. Удалось немного отвлечь людей, чтобы они немного развеялись. Мне кажется, что нам это удалось. За нас болела вся страна. Это было очень приятно и не хотелось разочаровать людей.

У нас была подобрана крутая команда единомышленников. Выход из группы, несмотря на трудности, считался за правило - мы обязаны были выйти из подгруппы. Это была первоочередная задача. Мне посчастливилось узнать от фанатов о том, что мы вышли. Как бы нам не было тяжело, но выполнили программу минимум.

У нас не было психологического накала. Мы просто выходили на матчи и играли в футбол. У футболистов дело маленькое: выходить играть и приносить результат. Жаль, что Днепр не играл на своей арене, но спасибо тем болельщикам, которые приходили на киевские матчи и поддерживали нас. Хотелось их не разочаровать своей игрой и отношением. Это было шикарное время. К сожалению, оно останется только в наших мыслях и воспоминаниях.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Сила того Днепра? В коллективе. Мы много времени проводили в разъездах и никогда не было такого, чтобы мы надоедали друг другу. Были классные тренировки, затравы, зарубы, были и стычки. Мы здорово чувствовали друг друга на футбольном поле и за его пределами. Такие эмоции остаются в душе навсегда. Это дорогого стоит. Когда я стану тренером, то буду придерживаться принципа, что коллектив делается на футболистах», - рассказал Федецкий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Днепр, Чемпионат Украины, УПЛ, Артем Федецкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
02 В трех клубах АПЛ обнаружили коронавирус
03 Тайсон Фьюри хочет снять фильм о себе с Дензелом Вашингтоном в главной роли
04 У известного гонщика WRC конфисковали имущество
05 Лунин вспомнил, как впервые попал в раздевалку Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь