Федецкий рассказал, в чем была сила Днепра

Новости спорта:Защитник вспомнил «Днепр», который дошел до финала Лиги Европы.

Экс-защитник «Днепра» Артем Федецкий рассказал, на чем держалась команда, которая пять лет назад сыграла в финале Лиги Европы.

«Кажется, что это произошло вчера. Уже прошло пять лет и эмоции немного утихли. К сожалению, нет уже того Днепра. Я уже говорил, что хотелось бы еще раз пережить тот отрезок. У нас тогда был супер-коллектив, все прониклись одной идеей, несмотря на время, которое переживала наша страна. Удалось немного отвлечь людей, чтобы они немного развеялись. Мне кажется, что нам это удалось. За нас болела вся страна. Это было очень приятно и не хотелось разочаровать людей.

У нас была подобрана крутая команда единомышленников. Выход из группы, несмотря на трудности, считался за правило - мы обязаны были выйти из подгруппы. Это была первоочередная задача. Мне посчастливилось узнать от фанатов о том, что мы вышли. Как бы нам не было тяжело, но выполнили программу минимум.

У нас не было психологического накала. Мы просто выходили на матчи и играли в футбол. У футболистов дело маленькое: выходить играть и приносить результат. Жаль, что Днепр не играл на своей арене, но спасибо тем болельщикам, которые приходили на киевские матчи и поддерживали нас. Хотелось их не разочаровать своей игрой и отношением. Это было шикарное время. К сожалению, оно останется только в наших мыслях и воспоминаниях.

Сила того Днепра? В коллективе. Мы много времени проводили в разъездах и никогда не было такого, чтобы мы надоедали друг другу. Были классные тренировки, затравы, зарубы, были и стычки. Мы здорово чувствовали друг друга на футбольном поле и за его пределами. Такие эмоции остаются в душе навсегда. Это дорогого стоит. Когда я стану тренером, то буду придерживаться принципа, что коллектив делается на футболистах», - рассказал Федецкий.