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Манчестер Юнайтед взял кредит на £ 140 млн

Манчестер Юнайтед взял кредит на £ 140 млн
07:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Клуб готов потратить эти деньги на трансферы.

Английский «Манчестер Юнайтед» взял кредит в размере £ 140 млн, который может быть использован для приобретений новых игроков в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

На футбол сильно повлиял финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, и последние финансовые отчёты «Юнайтед», опубликованные 21 мая, показали снижение доходов от трансляций, матчей и розничных продаж, а также резкое увеличение чистого долга клуба до £ 429,1 млн.

«МЮ» взял в кредит £ 140 млн из возможных £ 150 млн, на которые клубу с «Олд Траффорд» была открыта кредитная линия до апреля 2025 года. Агентом и попечителем сделки выступил Bank of America. Многие клубы стараются не использовать кредитные средства для приобретения новых игроков, однако если трансферная стоимость приобретаемых игроков заведомо превышает сумму планируемых продаж, то такой ход выглядит весьма логично.

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«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков в 29 турах, занимает 5-е место в чемпионате Англии.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Новости спорта, Чемпионат Англии.
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