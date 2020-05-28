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В Румынии придумали наказание за плевок на поле

В Румынии придумали наказание за плевок на поле
07:35 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:В Румынии будут дисквалифицировать на 12 матчей за плевок на поле.

Футболисты в чемпионате Румынии могут быть наказаны дисквалификацией от шести до 12 матчей за плевок на поле. Такие строгие меры были приняты из-за пандемии коронавируса и распоряжений органов здравоохранения, подтвердил Румынский футбольный союз.

Ожидается, что чемпионат в стране возобновится 13 июня, но решение футбольных властей еще должно утвердить правительство. Чемпионат в этой балканской стране был приостановлен в марте из-за распространения нового COVID-19.

В соответствии с новым протоколом, который будет введен в действие после возобновления сезона, игрокам не разрешается высмаркиваться и плеваться на поле во время матчей. Все игроки команд должны покидать стадионы в своей форме сразу же после финального свистка арбитра.

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Во время разминки игроки должны держаться на расстоянии более двух метров друг от друга. Перед началом матчей игроки основного состава и запасные не будут иметь права разминаться вместе. Матчи будут проводиться перед пустыми стадионами.

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Румыния, Карантин, Новости спорта, Коронавирус.
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