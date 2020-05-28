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Бойко: Весь пройденный путь и команда навсегда останутся в моем сердце

Бойко: Весь пройденный путь и команда навсегда останутся в моем сердце
08:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский голкипер вспомнил поединок «Днепра» с «Севильей» в финале еврокубка.

32-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко поделился воспоминаниями о поражении в финале Лиги Европы сезона 2014/2015, где «Днепр», за который тогда выступал Бойко, проиграл «Севилье» со счетом 2:3.

«К огромному сожалению, мы проиграли финал в 2015-м. Но эмоции от той кампании Лиги Европы были невероятными и незабываемыми! Весь пройденный путь и команда навсегда останутся в моем сердце. Спасибо огромное всем, кто был причастен к этому!», — написал Бойко в Instagram.

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Матч «Днепр» — «Севилья» состоялся 27-го мая 2015-го года на Национальном стадионе в Варшаве.

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Все по теме:

ФК Днепр, Лига Европы, ФК Севилья, Кубок УЕФА, Денис Бойко.
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