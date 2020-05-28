Селезнев назвал разницу между Маркевичем и Рамосом

Новости спорта:Бывший нападающий «Днепра» рассказал о роли украинского тренера в успехах клуба.

34-летний украинский экс-форвард «Днепра» Евгений Селезнев поделился мнением о роли главного тренера Мирона Маркевича в успехах днепровской команды.

«Заслуга Маркевича? Первоначальная. Он построил игру, развязал нам руки. При Рамосе мы играли четко: шаг вправо, шаг влево — расстрел. При Мироне Богдановиче было по-другому. Он мог только сказать: «Та шо ти робиш?». Конечно, его заслуга очень большая», — отметил Селезнев.

Маркевич возглавлял «Днепр» с 2014-го по 2016-й годы. В сезоне 2014/2015 «Днепр» дошел до финала Лиги Европы, где проиграл испанской «Севилье» (2:3).