Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году
Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году

ПСЖ увидел в действиях Неймара желание вернуться в Барселону

ПСЖ увидел в действиях Неймара желание вернуться в Барселону
08:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«ПСЖ» считает, что Неймар выступил против снижения зарплаты ради возвращения в «Барселону».

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался пойти на снижение заработной платы, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Figaro.

По данным источника, бразилец входит в группу игроков, которые отказываются от понижения зарплаты. В руководстве «ПСЖ» считают, что таким образом Неймар пытается оказать давление на клуб, чтобы вернуться в «Барселону».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время он дважды стал чемпионом Испании, трижды победил в Кубке Испании, один раз выиграл Суперкубок Испании, победил в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА, а также стал чемпионом мира на клубном уровне. Трансфер Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн сделал его самым дорогим футболистом мира.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Лига 1, Чемпионат Франции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
02 В трех клубах АПЛ обнаружили коронавирус
03 Тайсон Фьюри хочет снять фильм о себе с Дензелом Вашингтоном в главной роли
04 У известного гонщика WRC конфисковали имущество
05 Герта отобрала очки у Лейпцига
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь