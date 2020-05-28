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Новый собственник Карпат рассказал о своих ближайших шагах

Новый собственник Карпат рассказал о своих ближайших шагах
09:04 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Новый собственник «Карпат» пообещал «непростые реформы и непопулярные решения».

Новый собственник «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о своих ближайших шагах в управлении клубом, а также пообещал «непростые реформы и непопулярные решения».

«Уважаемые журналисты и болельщики «Карпат», в связи с последними новостями хотел бы внести некоторые комментарии:

1. Знаю, что у Петра Петровича (Дыминского — прим. ред.) были более выгодные финансовые предложения, но он принял именно мое, учитывая мою преданность клубу. За это и за весь его период в «Карпатах» — моя большая благодарность и уважение.

2. Я купил клуб, а не должность. К руководству и команды у меня есть такое же доверие, какое было и у предыдущего владельца, поэтому до конца сезона я не собираюсь вмешиваться в управление клубом и искренне надеюсь, что руководство выполнит все взятые на себя обязательства перед началом сезона.

3. Как вы все знаете, часть клуба мне не принадлежит, поэтому встреча с совладельцем сейчас в приоритете, и все дальнейшие комментарии я буду давать только после встречи с ним.

4. Никаких популистских заявлений насчет еврокубков вы больше от меня не услышите. Наоборот — нас всех ожидают непростые реформы и непопулярные решения.

5. Хочу заверить всех болельщиков, «Карпаты» не умрут. Они будут жить. Этот бренд не погаснет никогда.

6. Всем хейтерам советую успокоиться, выдохнуть и не считать мои деньги — на разные махинации, договорняки и работу с судьями я их точно тратить не буду. С остальными я справлюсь.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

7. Отдельно выражаю уважение ультрас. Надеюсь на сотрудничество и поддержку. Вы — и сердце этого клуба, и его душа», — написал Смалийчук в Facebook.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ, Олег Смалийчук.
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