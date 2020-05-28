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Цихмейструк: До карантина нравилась игра Зари, Десны

Цихмейструк: До карантина нравилась игра Зари, Десны
10:02 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Специалист поделился мнением о том, кому достанутся серебряные медали УПЛ.

46-летний бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк рассказал, кому отдает предпочтение в гонке за серебряные медали УПЛ.

«До карантина нравилась игра «Зари», «Десны». Конечно, черниговцам сложнее будет вклиниться в борьбу за второе место. При всей симпатии к луганчанам, мне кажется, что опыт и имя «Динамо» сыграют в этой борьбе ключевую роль. Впрочем, после паузы в чемпионате многое будет зависеть от того, кто в каких кондициях.

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Кто быстрее наберет форму, тот получит больше баллов в свою копилку. Мы никогда не были в такой ситуации и не знаем, как пойдет игра у команд. Думаю, определенные выводы можно будет сделать только после 2-3 туров», — отметил Цихмейструк.

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Футбол, УПЛ, Новости спорта, Эдуард Цихмейструк.
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