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Ротань: Маркевич чувствовал много моментов

Ротань: Маркевич чувствовал много моментов
10:07 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший хавбек «Днепра» рассказал об экс-тренере днепровской команды.

38-летний экс-полузащитник «Днепра» Руслан Ротань поделился мнением о бывшем наставнике днепровской команды Мироне Маркевиче, под руководством которого «Днепр» дошел до финала Лиги Европы.

«Мирон Маркевич привнес в нашу команду такую нотку, которая помогла добавить в коллектив, скажем так, изюма. Он раскрепостил ребят, нашел подход к каждому футболисту. Мы приобрели свой комбинационный футбол, а при Рамосе мы больше играли на контратаках. В совокупности это принесло соответствующий результат — мы стали сильнее. В первую очередь, с этим тренером мы стали играть более уверенно.

Чуйка у Маркевича — это дар божий. Он чувствовал много моментов. Я помню: Богданович ставит игрока, тот выходит и делает результат», — рассказал Ротань.

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Маркевич возглавлял «Днепр» с 2014-го по 2016-й годы. В сезоне 2014/2015 «Днепр» дошел до финала Лиги Европы, где проиграл испанской «Севилье» (2:3).

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ФК Днепр, УПЛ, Руслан Ротань, Новости футбола.
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