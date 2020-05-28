Бэйл: В каждой игре мы играем под большим давлением

Новости спорта:Форвард «Реала» рассказал о непростом периоде в клубе.

30-летний вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл заявил, что болельщики клуба часто освистывают его на домашних матчах.

«В каждой игре мы играем под большим давлением. И если ты не играешь хорошо, то болельщики пристально следят за тобой.

80 тысяч человек на стадионе освистывали меня за это. Это случалось со мной несколько раз! Это не круто и никак не улучшает твое чувство уверенности.

Я просто не понимаю. Трибуны свистят, но в результате это заставляет тебя чувствовать себя только хуже, ты теряешь уверенности в себе, играешь ещё хуже, и это ещё больше их расстраивает», - сказал Бэйл.

Ранее сообщалось, что Бэйл вскоре бесплатно может покинуть «Реал».