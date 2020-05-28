Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Следующий бой Усика планируется на август
Следующий бой Усика планируется на август

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо
11:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В воскресенье, 31 мая, пройдет украинское футбольное дерби.

В 24-м туре Премьер-лиги лидер нынешнего чемпионата донецкий "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо", которое непривычно идет третьим.

Букмекеры в этом поединке отдают предпочитение донетчанам.

Контора Пари-Матч ставки на победу "Шахтера" принимает с коэффициентом 1,92, на ничью - 3,55, на выигрыш подопечных Алексея Михайличенко - 4,00.

История очных встреч команд в чемпионатах независимой Украины, начиная с 1992 года: "Динамо" - 24 победы, "Шахтер" - 22, ничьих - 17, разница мячей - 79:73. Всего же динамовцы выигрывали чемпионат 15 раз, "Шахтер" - 12.

В нынешнем сезоне соперники встречались четыре раза и имеют по две победы. Динамовцы были лучшими в кубковых баталиях - выиграли у "горняков" матч за Суперкубок (2:1), а также выбили оппонентов из Кубка страны (2:1, 1/8 финала). Дончане одолели киевлян в обоих поединках Премьер-лиги (2:1 и 1:0). Преимущество "Шахтера" в чемпионате Украины, который выходит из карантина, связанного с пандемией коронавируса, просто колоссальная. Команда Луиша Каштру опережает в турнирной таблице ближайших преследователей - луганскую "Зарю" и "Динамо" - на целых 13 очков.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Встреча состоится на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 17.00. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван самый ненавистный клуб Англии
02 Новый собственник Карпат рассказал о своих ближайших шагах
03 Селезнев назвал разницу между Маркевичем и Рамосом
04 Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
05 В трех клубах АПЛ обнаружили коронавирус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь