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Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)

Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)
11:45 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Экс-футболист «Милана» рассказал о самом важном матче в своей карьере игрока.

Бывший футболист «Динамо» и «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, рассказал о наиболее знаковом моменте в своей футбольной карьере.

«Ночь финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» - самое прекрасное воспоминание в футболе. Это был мой первый финал, и это была моя самая важная игра в жизни. Я никогда не забуду те 12-15 секунд, которые понадобились мне, чтобы дойти к мячу от центра поля для пробития решающего пенальти. В этот момент, в эти 12 секунд, вся моя жизнь промелькнула перед глазами. С того самого момента, когда в детстве мне снился такой эпизод и до понимания того, что сон сбывается прямо сейчас. В своей голове я уже решил, как нужно бить. Я посмотрел на рефери, мяч и Буффона. Я услышал свисток, и пробил именно так, как думал и хотел», - рассказал Шевченко.

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Напомним, «Милан» и «Ювентус» встретились в финале Лиги чемпионов-2002/03. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «россонери» оказались удачливее оппонента – 3:2.

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Андрей Шевченко, ФК Милан, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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