Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Следующий бой Усика планируется на август
Следующий бой Усика планируется на август

Суркис: Матч Бавария – Боруссия был похож на товарищеский

Суркис: Матч Бавария – Боруссия был похож на товарищеский
11:50 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта:Президент киевского «Динамо» считает, что игра будет похожей на товарищескую.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не считает, что его команда получит преимущество от того, что «гостевой» поединок с «Шахтером» пройдет на НСК «Олимпийский».

«Думаю, что вообще никакого преимущества нам это не даст. Никакого! Потому что без поддержки зрителей нет своего поля. По накалу матч, может быть, и будет серьезного уровня, но он пройдет как товарищеская игра – это понятно всем. Я смотрю матчи чемпионата Германии, и даже такой матч, как «Бавария» – «Боруссия», был похож на товарищеский, – сказал Суркис в интервью телеканалу «Футбол 1».

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Отметим, что матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 31 мая. начало встречи в 17:00 по Киеву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Игорь Суркис, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван самый ненавистный клуб Англии
02 Новый собственник Карпат рассказал о своих ближайших шагах
03 Селезнев назвал разницу между Маркевичем и Рамосом
04 Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
05 В трех клубах АПЛ обнаружили коронавирус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь