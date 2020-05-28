Суркис: Матч Бавария – Боруссия был похож на товарищеский

Новости спорта:Президент киевского «Динамо» считает, что игра будет похожей на товарищескую.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не считает, что его команда получит преимущество от того, что «гостевой» поединок с «Шахтером» пройдет на НСК «Олимпийский».

«Думаю, что вообще никакого преимущества нам это не даст. Никакого! Потому что без поддержки зрителей нет своего поля. По накалу матч, может быть, и будет серьезного уровня, но он пройдет как товарищеская игра – это понятно всем. Я смотрю матчи чемпионата Германии, и даже такой матч, как «Бавария» – «Боруссия», был похож на товарищеский, – сказал Суркис в интервью телеканалу «Футбол 1».

Отметим, что матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 31 мая. начало встречи в 17:00 по Киеву.