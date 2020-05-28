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Лунин: Карантин прошел очень быстро

Лунин: Карантин прошел очень быстро
11:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин, арендованный испанским футбольным клубом “Овьедо” у мадридского “Реала”, рассказал о своем будущем в клубе.

Андрей Лунин в интервью клубной пресс-службе, в частности, отметил, что останется в “Овьедо” до окончания сезона и каждый день упорно работает, готовя себя к возвращению в “Реал”.

“Сейчас мне кажется, что карантин прошел очень быстро. Впрочем, конечно, два месяца без футбола дали о себе знать. Я много работал, но тренировки вратарей значительно отличаются от занятий полевых игроков.

Я останусь в “Овьедо” до фактического окончания сезона-2019/20 и сделаю все возможное, чтобы помочь команде сохранить прописку в Сегунде. Что дальше? Все зависит от “Реала”. Я каждый день упорно работаю, готовя себя к возвращению в мадридский клуб”, - передает слова Лунина пресс-служба УАФ.

Напомним, что 18 мая футболисты "Овьедо" начали занятия, которые проходят согласно протоколу третьей фазы возвращения к полноценным тренировкам после карантина, связанного с пандемией коронавируса. В течение десяти дней украинский вратарь и его партнеры должны заниматься группами по 10 футболистов в присутствии тренерского штаба.

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Главный тренер "Овьедо" Хосе Анхель Зиганда сообщил, что сезон-2019/20 в Сегунде может возобновиться 12 июня.

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УПЛ, Чемпионат Испании, ФК Овьедо, Андрей Лунин.
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