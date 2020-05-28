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Бешикташ готов отпустить Домагоя Виду бесплатно

Бешикташ готов отпустить Домагоя Виду бесплатно
12:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бывший бек «Динамо» своей зарплатой тянет экономику «черных орлов» вниз.

Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», в ближайшее трансферное окно будет подыскивать для себя новый клуб.

Руководство «черных орлов» рассчитывает найти покупателя на 31-летнего хорвата, который получает в Стамбуле 3,5 миллиона евро за сезон.

Из-за пандемии коронавируса в «Бешикташе» ныне всерьез озабочены вопросом снижения клубных затрат, и оклады футболистов являются одним из первых, что предстоит пересмотру.

В случае, если «Бешикташу» так и не удастся продать Виду, клуб может даже рассмотреть вариант расторжения контракта с футболистом по взаимному согласию.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Ранее сообщалось, что на Домагоя Виду претендует лондонский «Арсенал».

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Турция, ФК Бешикташ, Домагой Вида, Чемпионат Турции.
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