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В Испании спорят о календаре доигрывания футбольного чемпионата

В Испании спорят о календаре доигрывания футбольного чемпионата
15:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Снова разгорелся конфликт между Ла Лигой и испанской федерацией футбола

Снова разгорелся конфликт между Ла Лигой и испанской федерацией футбола (RFEF) по поводу календаря матчей туров в чемпионате Испании. Прошлым летом было принято временное решение о разрешении матчей в пятницу вечером и запрете матчей в понедельник вечером.

Это было сделано во время кампании 2019/20, но теперь в суде было вынесено новое решение по этому вопросу: со стороны RFEF не было никакого неправильного или несправедливого поведения. Судья призвал обе организации вести переговоры добросовестно. Если между двумя организациями не будет достигнуто соглашения, тогда спортивный совет Испании разберется в конфликте, чтобы решить проблему и определить, какая экономическая компенсация будет применена.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и президент RFEF Луис Рубиалес работают вместе над планом завершения сезона 2019/20, с учетом того, что матчи будут разрешены по пятницам и понедельникам в июне и июле.

Основная проблема, на которую указывал RFEF относительно игр в пятницу или понедельник, заключалась в том, что эти стартовые часы не являются благоприятными для фанатов. Но сейчас это уже не особо важный фактор, учитывая, что в любом случае матчи будут проходить за закрытыми дверями.

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Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола.
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