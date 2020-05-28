Президент Брешии: Балотелли - странный парень

Новости спорта:Массимо Челлино подтвердил расторжение контракта с форвардом.

Вчера сообщалось о том, что в конце сезона «Брешия» расторгнет контракт со скандальным форвардом Марио Балотелли.

Теперь же эту информацию подтвердил президент «Брешии» Массимо Челлино:

«Балотелли — странный парень, он больше не думает о нас, и я воспринимаю это как должное. Этот игрок просто немного анархичен. Его контракт автоматически аннулируется в случае вылета из Серии А, поэтому, по всей вероятности, он станет свободным агентом в следующем сезоне, учитывая наш статус.

Мы не подписывали Балотелли просто, чтобы привлечь внимание, мы действительно верили, что он мог бы сделать важный вклад на поле. Я думал так, потому что Марио мне нравится. Теперь мы разочарованы в нем».