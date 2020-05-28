Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Роналду близок к уходу из Ювентуса
Роналду близок к уходу из Ювентуса
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Испании спорят о календаре доигрывания футбольного чемпионата
В Испании спорят о календаре доигрывания футбольного чемпионата
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА

Палкин назвал главную проблему Шахтера и Динамо после возобновления сезона

Палкин назвал главную проблему Шахтера и Динамо после возобновления сезона
17:08 Сегодня Телеграф sportarena Фото: УПЛ

Новости спорта:Горняки сыграют с киевлянами 31 мая.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал предстоящий поединок Горняков с Динамо в 24-м туре чемпионата Украины. Он отметил, что обе команды во время подготовки к матчу потеряли игроков из-за повреждений.

«Главный вопрос на сегодня – большое количество травм после длительной паузы. Как в Динамо, так и у нас. Это самая большая проблема перед воскресным матчем».

«Конечно, и кондиции где-то будут не те. Но, думаю, бренды свое дело сделают. Интерес у болельщиков однозначно будет», — сказал Палкин.

Напомним, что в спарринге с Рухом травму головы получил защитник Шахтера Николай Матвиенко. До этого на три месяца из-за перелома лодыжки выбыл центрбек Валерий Бондарь.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Никита Бурда и еще два игрока Динамо получили повреждения после возвращения к тренировкам.

Матч Шахтер — Динамо пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в воскресенье, 31 мая. Начало поединка в 17:00. Встречу обслужит Екатерина Монзуль.

Шахтер возглавляет Favbet Лигу, набрав 59 очков в 23 турах. Динамо идет на третьем месте, уступая Горнякам 13 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Шахтер - Динамо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый собственник Карпат рассказал о своих ближайших шагах
02 Селезнев назвал разницу между Маркевичем и Рамосом
03 Назван самый ненавистный клуб Англии
04 Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо
05 Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь