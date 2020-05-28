Палкин назвал главную проблему Шахтера и Динамо после возобновления сезона

Новости спорта:Горняки сыграют с киевлянами 31 мая.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал предстоящий поединок Горняков с Динамо в 24-м туре чемпионата Украины. Он отметил, что обе команды во время подготовки к матчу потеряли игроков из-за повреждений.

«Главный вопрос на сегодня – большое количество травм после длительной паузы. Как в Динамо, так и у нас. Это самая большая проблема перед воскресным матчем».

«Конечно, и кондиции где-то будут не те. Но, думаю, бренды свое дело сделают. Интерес у болельщиков однозначно будет», — сказал Палкин.

Напомним, что в спарринге с Рухом травму головы получил защитник Шахтера Николай Матвиенко. До этого на три месяца из-за перелома лодыжки выбыл центрбек Валерий Бондарь.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Никита Бурда и еще два игрока Динамо получили повреждения после возвращения к тренировкам.

Матч Шахтер — Динамо пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в воскресенье, 31 мая. Начало поединка в 17:00. Встречу обслужит Екатерина Монзуль.

Шахтер возглавляет Favbet Лигу, набрав 59 очков в 23 турах. Динамо идет на третьем месте, уступая Горнякам 13 очков.