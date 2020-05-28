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АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал

АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
17:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Англичане определили дату рестарта турнира.

Текущий сезон английской Премьер-лиги возобновится 17-го июня 2020 года, сообщает The Telegraph.

По данным источника, все 20 клубов турнира провели очередное собрание, на котором наконец была определена дата рестарта турнира.

Отмечается, что 17-го июня состоятся поединки Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити — Арсенал, а остальные матчи тура пройдут 19-го и 20-го июня. Кроме того, закончить текущий сезон АПЛ клубы хотят ко второму августа.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в трех командах были обнаружены четверо зараженных на коронавирус.

 

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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