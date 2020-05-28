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Каштру: Сегодня я могу думать об одном составе, а завтра – теряю игроков

Каштру: Сегодня я могу думать об одном составе, а завтра – теряю игроков
17:51 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Еще слишком рано думать о составе.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК "Футбол" заявил, что все еще не определил состав на воскресный матч УПЛ с "Динамо".

"Если честно, о составе на "Динамо" я еще даже не думал. Чаще всего состав я придумываю ближе к игре. Это то, что не заставляет меня переживать.

В течение недели очень рано определять состав. В футболе все происходит очень внезапно. Сегодня я могу думать об одном составе, а завтра – теряю игроков", – сказал Луиш Каштру.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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