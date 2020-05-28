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Шанхай готов пойти на уступки МЮ в вопросе аренды Игало

Шанхай готов пойти на уступки МЮ в вопросе аренды Игало
19:31 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Арендное соглашение нападающего истекает в конце мая.

Манчестер Юнайтед продолжает вести переговоры с Шанхай Шеньхуа о продлении срока аренды нападающего Одиона Игало. Китайский клуб готов оставить форварда в Англии до января 2021 года.

Представители Шанхая сомневаются, что Игало сможет вернуться в команду к началу нового сезона в июне, ведь в Китае действуют ограничения, которые не позволяют иностранцам въезжать в страну.

Ранее Шанхай был готов продлить аренду Игало в Ман Юнайтед, но только если в сделку будет включено обязательство выкупа нападающего.

Игало присоединился к Ман Юнайтед в январе на правах аренды и забил 4 гола в 8 матчах манкунианцев во всех турнирах. Арендное соглашение нападающего с Красными дьяволами истекает в конце мая.

Ман Юнайтед идет на пятом месте АПЛ. Чемпионат Англии планируют возобновить 17 июня.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Одион Игало.
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