С футбольного клуба сняли 6 очков за начало контактных тренировок раньше времени

Новости спорта:К ЛАСК применили санкции.

Австрийский клуб оштрафован на 75 тысяч евро, а также лишен шести очков за нарушение правил фэйр-плей.

Пару недель назад ЛАСК нарушил правила, связанные с возобновлением тренировок после паузы из-за пандемии коронавируса.

В сети появились видеоролики, на которых видно, что команда приступила к полноценным контактным занятиям, несмотря на запрет. Разрешались только ограниченные тренировки маленькими группами с сохранением дистанции.

ЛАСК обвинялся, во-первых, в том, нарушил медицинский протокол, одобренный Бундеслигой. Во-вторых, соперники ЛАСК недовольны тем, что команда получит дополнительное преимущество перед ними, начав полноценные тренировки раньше положенного времени.

ЛАСК лидировал в «Группе чемпионства» Бундеслиги, но после решения о снятии очков команда опустилась на вторую строчку и отстает от «Зальцбурга» на 3 балла

Австрийский чемпионат возобновится 2 июня. Но если финальный этап отменят полностью, с ЛАСК снимут 6 очков, исходя из общей таблицы. В таком случае у команды будет равное количество очков с «Зальцбургом», но она уступит по дополнительным показателям.