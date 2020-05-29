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Матвиенко уже успел восстановится после травмы

Матвиенко уже успел восстановится после травмы
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко начал подготовку к матчу против "Динамо".

Игрок восстановился после травмы головы во время спарринга с «Рухом».

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко вернулся в общую группу команды. Он вместе с другими футболистами «горняков» продолжает подготовку к матчу 24-го тура УПЛ против «Динамо», сообщает официальный сайт «Шахтера».

На прошлой неделе Матвиенко получил травму головы в контрольном поединке с «Движением» (4: 1). 24-летний Матвиенко в нынешнем сезоне сыграл 28 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Матч «Шахтер» - «Динамо» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в воскресенье, 31 мая. Начало поединка в 17:00.

Напомним, «Шахтер» возглавляет УПЛ, набрав 59 очков в 23 турах. «Динамо» идет на третьем месте, уступая «горнякам» 13 очками.

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Все по теме:

ФК Динамо К, Шахтер, Футбол, Николай Матвиенко.
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