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Чемпионат Украины возобновится 30 мая: анонс "Украинского классико"

Чемпионат Украины возобновится 30 мая: анонс "Украинского классико"
07:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В Украину возвращается большой футбол.

Премьер-лига возобновляет свои матчи даже раньше, чем большинство топовых лиг Европы. Что же касается даты финала Кубка Украины, который должен пройти во Львове, то она намечена на 25 июля.

Сейчас команды ведут активную подготовку. Правда, времени на тренировки у футболистов остается не так много, да и к работе они приступили меньше чем за две недели до возобновления чемпионата. Зато украинские клубы уже провели несколько спаррингов.

Напомним, что в первом же туре после карантина нас ждет главное противостояние чемпионата Украины: «Шахтер» — «Динамо». Интрига в борьбе за первое место практически отсутствует, но это никогда не мешало нашим грандам показывать интересный футбол в личных противостояниях. Киевляне столкнулись с серьезными проблемами с составом, и сейчас тренеру будет непросто определиться с игроками на матч. Различные травмы имеются у Пиварича, Шапаренко и Бурды. Что касается Шахтера, то команда находится в отличной форме. Накануне горняки провели спарринг с «Оболонь-Бровар» и выиграли 4:0 (по мячу забил Патрик, Марлос, Антонио и Тете).

Матч состоится не в Харькове, как планировалось изначально, а в Киеве — 31 мая, в день города, что все же на пользу «Динамо», пусть игра и пройдет без зрителей. Так как обе команды сейчас базируются в столице, то этот вариант удобен и киевлянам, и горнякам.

Что же касается шансов на победу, сейчас они на стороне «Шахтера». Аналитики Parimatch дают дончанам 48% на победу против 25% у «Динамо» (и 27% на ничью).

Единственное, чего в последнее время не хватает украинскому классико, так это забитых мячей. Несмотря на всю принципиальность поединков, в обороне обе команды действуют надежно, понимая всю цену ошибки. В предыдущих четырех матчах чемпионата лишь один раз было забито более двух мячей. Эксперты Parimatch, кстати, дают коэффициент 1.98 на то, что тотал будет менее 2,5, благодаря чему ставку можно увеличить почти вдвое.

Не менее интересны и другие матчи первой шестерки: «Александрия» — «Заря» и «Колос» — «Десна». «Александрия» и «Заря» выигрывали бронзу в двух предыдущих сезонах и сейчас также претендуют на третье место. У луганчан также есть отличные шансы побороться с «Динамо» за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Поэтому предстоящий тур ожидается очень насыщенным и болельщикам будет на что посмотреть.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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