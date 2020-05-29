Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет

Новости спорта:Украинский хавбек «Вест Хэма» рассказал о возобновлении чемпионата Англии.

30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию о возобновлении АПЛ 17 июня. Кроме того, лидер сборной Украины рассказал, в каких физических кондициях находится после продолжительной паузы.

«О рестарте чемпионата узнал из прессы. Только сегодня «Вест Хэм» провел первую тренировку в полном составе. Пока никто из руководителей клуба не говорил о возобновлении сезона. Ждем официальной информации.

Сегодня четвертый раз сдал тест на коронавирус. Сейчас такое время и нужно терпеть. Конечно, не самая приятная процедура, но все с пониманием относятся к этому.

Рестарт АПЛ 17 июня? Мне очень хочется побыстрее вернуться на поле. Я как футболист и спортсмен очень соскучился по этим эмоциям. Надеюсь, что все будет хорошо и мы снова будем радовать всех болельщиков футбола. В «Вест Хэме» все уверены в том, что мы сыграем первую игру через три недели.

На карантине мы проделали огромный объем работы. Физически чувствую себя очень хорошо. Скажу вам так: последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером «Динамо» Киев был Валерий Газзаев. Я чувствую себя не только футболистом, а и легкоатлетом», - сказал Ярмоленко.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей, отметившись 3 голами. Его команда занимает 16 место, лишь по дополнительным показателям находясь вне зоны вылета.