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Заработать на Matchday

Заработать на Matchday
04:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В рамках образовательного проекта PM Education эксперты Sports Talk Club подробно рассказали о том, почему важно привлекать на стадион семейную аудиторию, сколько денег на этом можно заработать и как минимизировать затраты.

За несколько лет посещаемость белорусского футбольного клуба “Динамо” (Брест) выросли с 1700 до 8500 человек. По словам экс-генерального менеджера команды Максима Краснобаева, это во многом произошло благодаря последовательной работе клуба с болельщиками и расширению аудиторию путем проведения праздника на стадионе перед каждым матчем.

“В последний год на каждом матче мы получали прядка $20 000 чистой прибыли. При том что над Matchday трудилось 6-8 штатных сотрудников и до 30 человек привлеченного персонала. Несколько тысяч зрителей приходили на стадион за несколько часов до матча, благодаря чему клуб зарабатывал не только во время матча, но и в течение всего дня.

Очень важно проинформировать болельщиков о том, что у вас будет происходить. Обеспечить их горячей едой и холодным пивом, установить фотозоны, чтобы зрители делились яркими и красивыми фотографиями с вашего матча. Matchday - это прекрасная возможность не только привлечь новую аудиторию на матч, но и повысить лояльность зрителей”, - отметил Максим Краснобаев.   

“Я с командой долго анализировал поведение американского болельщика, - поделился своим опытом руководитель агентства Sportlab и организатор Z-Games Максим Карпий. - Нам многому стоит поучиться у них с точки зрения организации досуга. Если вы приглашаете на стадион не только фанатов, но и семейную аудиторию, то таким образом вы сразу повышаете посещаемость на 40-50%. Кроме того, у вас появляется возможность работать со спонсорами из новых категорий: кому интересны дети и девушки.

Для того, чтобы спортивное событие окупалось и приносило прибыль, оно должно проходить не менее 5-6 часов. Тогда у человека есть возможность спокойно выпить пива, поесть, приобрести атрибутику. пообщаться с друзьями и полноценно отдохнуть. Сам матч - это лишь один из элементов развлечения”.

“Убежден, что спорт без болельщиков невозможен. Команды играют для зрителей, а задача клубов приложить максимум усилий, чтобы вернуть их на трибуны после отмены карантина. Торговая марка Parimatch продолжает образовательный проект PM Education и надеется, что украинское спортивное сообщество сделает все возможное, чтобы вновь завоевать любовь и доверие болельщиков”, - отметил представитель торговой марки Parimatch Вадим Мисюра. 

Полная версия Sports Talk Club “Matchday. Как вернуть болельщиков?” доступна по ссылке: https://youtu.be/oHDjmPoo2PM

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Футбол, Стадион, Трибуны, Sports Talk Club, Matchday.
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