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Футбольный клуб отстранил игрока из-за нежелания идти на понижение зарплаты

Футбольный клуб отстранил игрока из-за нежелания идти на понижение зарплаты
08:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В команде приняли радикальные меры к своему нападающему.

Немецкий Унион отстранил от игр Бундеслиги до конца сезона нападающего команды Себастьяна Полтера, который отказался пойти на снижение зарплаты во время пандемии коронавируса. Сообщается, что Полтер оказался единственным таким футболистом в команде.

29-летний футболист продолжит заниматься вместе с командой на тренировках, но в играх не будет принимать участие, а в конце сезона у него заканчивается контракт.

"Одна из основных ценностей клуба — сплоченное сообщество, в котором все поддерживают друг друга и сам клуб. К сожалению, Себастьян оказался единственным в команде, кто не сделал этого. Нам это непонятно, такое отношение крайне разочаровывает.

Мы решили, что Полтер больше не будет частью нашей команды в матчах. Это решение вступает в силу немедленно", - цитирует президента Униона Дирка Цинглера пресс-служба клуба.

Полтер выступает за Унион с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей в Бундеслиги, в которых он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

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Ранее сообщалось, что в Германии задумались о введении потолка зарплат.

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Бундеслига, Карантин, Себастьян Полтер, Пандеми.
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