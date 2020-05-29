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Севидов о своей дисквалификации: Где доказательства?

Севидов о своей дисквалификации: Где доказательства?
08:23 Сегодня Телеграф Бомбардир Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский тренер отрицает все обвинения.

28 апреля КДК УАФ вынес решение в деле возможных нарушений Кодекса этики и честной игры ПФК «Сумы». Александра Севидова, который в то время возглавлял «Сумы», дисквалифицировали на 5 лет + 5 лет условно.

Специалист утверждает, что у обвинения нет доказательств.

«Где доказательства? Что Севидов разговаривал с футболистом, с арбитром, с кем угодно! Что Севидов приносил деньги, забирал деньги, воровал деньги. Я согласен понести наказание. Предъявите доказательства.

Знаете, у нас в Федерации собралась святая инквизиция. Есть такие парни, которые говорили: «Ну скажи, что там Севидов, что Севидов знал обо всем». Но нельзя так сказать, потому что Севидов ничего об этом не знал.

Нельзя все время строить доказательства на комфортной уверенности. Я так само могу сказать, на комфортной уверенности, что Баранка со своим переводчиком - пара. Но я не могу так сказать. Все это звучит... Так от этого воняет...

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Вы говорите о 50 обысках и о 300 фигурантах. У вас есть информация от полиции. Так у меня она тоже есть. И там очень много фактов и эпизодов. И если все это будет всплывать - будет «горе»», - сказал Севидов.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Александр Севидов, Новости спорта, ФК Сумы.
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