Матч Шахтер - Динамо будет обслуживать женская бригада арбитров

Новости спорта:Матч Шахтер - Динамо доверили Монзуль.

Центральный матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу доверено обслуживать женской бригаде арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Помогать ей будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Кроме того, на двух матчах будут задействованы системы видеопросмотра VAR. Напомним, что поединки возобновляющейся Favbet-лиги пройдут без зрителей.

Чемпионат Украины, 24-й тур

Суббота, 30 мая

14:00 - "Колос" - "Десна". Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая обл)

17:00 - "Александрия" - "Заря". Арбитр - Евгений Арановский (Киев). Работает VAR

17:00 - "Днепр-1" - "Олимпик". Арбитр - Андрей Коваленко (Полтава)

Воскресенье, 31 мая

14:00 - "Карпаты" - "Мариуполь". Арбитр - Дмитрий Бондаренко (Одесса)

14:00 - "Ворскла" - "Львов". Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)

17:00 - "Шахтер" - "Динамо". Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков). Работает VAR