Шовковский: Я не понимал свою замену в дебютном матче

Новости спорта:Украинский вратарь вспомнил свой первый матч за национальную команду.

Бывший вратарь «Динамо», 45-летний Александр Шовковский рассказал о своем дебюте в сборной Украины по футболу. В 1994-м году в составе национальной команды 19-летний Шовковский сыграл с Эстонией.

«Матч с Эстонией сложился для нас хорошо. После двух неудачных поединков на старте отборочного турнира национальная сборная одержала уверенную победу — 3:0. Саму игру я не помню, но полагаю, что работы у меня было не так много. Было приятно, что не пропустил, а на 81-й минуте меня… поменяли. Сегодня я могу анализировать эту замену уже с позиции тренера, но тогда, честно скажу, не понимал, чем это было вызвано. Возможно, таким образом наставники решили проверить мою психологическую устойчивость. Может быть, выпуская Олега Суслова, в тренерском штабе хотели поддержать опытного вратаря (помощником Йожефа Сабо был Леонид Буряк, который работал с кипером в «Черноморце»).

Не исключено, что руководители просто намеревались меня заиграть за национальную команду, чтобы потом не было никаких нюансов. Вариантов много, но точная причина мне неизвестна. Конечно, никакой обиды не было — все-таки дебют в первой сборной.

Еще несколько лет назад я наблюдал за тем, как Геннадий Литовченко бьет по воротам Рината Дасаева, а тут он выводит меня на поле в качестве капитана главной команды моей страны. Старшие товарищи тогда поддержали, я помню, что в центре обороны играл Олег Кузнецов, который все время подсказывал. Эмоции от дебюта остались очень положительные», - сказал Шовковский.